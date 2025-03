Lukaku diventa una furia in mondovisione: “Qui non funziona nulla, non si può perdere così”

Rudi Garcia perde all’esordio col suo Belgio nella sfida di Nations League. A colpire la stampa locale però è lo sfogo di Romelu Lukaku (autore del gol del provvisorio vantaggio) a fine partite. L’attaccante ha sparato a zero sulla situazione attuale.

L’attaccante belga frustato dalla brutta prestazione del gruppo alla tv belga ha voluto raccontare tutta la sua delusione. Servirà un miracolo domenica sera per passare il turno, ma servirà prima trovare la giusta quadra nello spogliatoio.

Lukaku si sfoga in tv, l’attaccante del Napoli contro lo spogliatoio del Belgio

Il modo in cui abbiamo subito gol è una questione di mentalità” – ha spiegato – “. Dobbiamo avere la voglia di vincere ogni duello e di non mollare. C’è ancora molto lavoro da fare, dobbiamo ripartire da zero. Ma perdere così non è possibile. Questo è inaccettabile. In questo momento non funziona nulla”.

“È un problema mentale” – continua Lukaku – “. Lo paragono alla generazione precedente, nel 2010 (quando il Belgio non si qualificò al Mondiale in Sudafrica, n.d.r.). Dobbiamo creare di nuovo quella mentalità nel gruppo perché in questo modo non raggiungeremo più quegli obiettivi raggiunti poi. È difficile, ma dobbiamo provarci. Siamo stati troppo poco chiari l’uno con l’altro”. Sulle possibilità di rimonta domenica, in casa: “Non bisogna sottovalutare l’Ucraina, ma in un clima favorevole con i nostri tifosi alle spalle dovrebbe essere possibile”.