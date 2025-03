Caso Rrahmani: “Il Napoli non voleva farmi giocare col Kosovo, ma ho deciso di scendere in campo”

Amir Rrahmani ieri è stato assoluto protagonista nella vittoria del suo Kosovo contro l’Islanda. Il centrale nonostante l’infortunio subito qualche giorno fa è sceso in campo con la fascia da capitano entrando anche nel tabellino con un assist.

Nel post-partita il difensore ha poi raccontato un retroscena col Napoli protagonista. Lo staff azzurro infatti voleva la rinuncia da parte del giocatore alla Nazionale per recuperare al meglio dall’infortunio, il difensore però non ha voluto saperne ed ha risposto presente alla chiamata.

Rrahmani apre un caso nel Napoli, gli azzurri non lo volevano far giocare col Kosovo

“Vincere è sempre positivo, credo che abbiamo fatto un buon lavoro perché abbiamo dato più spazio e fiducia per la seconda partita, dato che sarà ancora più difficile, come una finale. Per noi, che non siamo mai arrivati a questo punto, è ovviamente un grande traguardo, ma anche oggi è stata una partita difficile”.

“Ho avuto molti dubbi se giocare o meno, perché sono uscito dall’ultima partita, quattro giorni fa, e ho avuto anche un po’ di pressione dal club per non giocare, ma ho deciso di scendere in campo e ne è valsa la pena”