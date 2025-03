Napoli, Rrahmani si corregge: “Intendevo dire preoccupazione quando parlavo di pressione”

Amir Rrahmani con una storia sui propri canali ufficiali ha voluto correggere le dichiarazioni rilasciate ieri al termine di Kosovo-Islanda. Il centrale erroneamente aveva affermato che il Napoli avesse messo pressione affinché non giocasse la partita con la nazionale kosovara.

Il centrale ha poi specificato che con pressione intendesse preoccupazioni, spiegando che il Napoli era in massima allerta sulle sue condizioni, in vista dei prossimi decisivi impegni di campionato.

Rrahmani torna sulle sue dichiarazioni, il Napoli era “solo” preoccupato

“La parola ‘pressione’ dipende da che maniera lo dici e in quale lingua. In Italiano sarebbe preoccupazione. Preoccupazione perché quattro giorni fa sono uscito dal campo. Decidendo insieme con tutti i dottori di tutte e due le parti abbiamo deciso di giocare e ne valeva la pena perché abbiamo vinto. Sempre pronto per il Napoli e per il Kosovo”.

Il difensore aveva erroneamente affermato in precedenza: “Ho avuto molti dubbi se giocare o meno, perché sono uscito dall’ultima partita, quattro giorni fa, e ho avuto anche un po’ di pressione dal club per non giocare, ma ho deciso di scendere in campo e ne è valsa la pena“. La traduzione letterale però non va bene, perché dal Napoli non sarebbe arrivato nessun tipo di pressione.