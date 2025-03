VIDEO/ Lukaku incanta col Belgio, l’incredibile gol in sforbiciata contro l’Ucraina

Il Belgio vince e rimonta lo svantaggio dell’andata contro l’Ucraina regalandosi l’accesso alla fase successiva di Nations League. La squadra di Rudi Garcia è trascinata dall’azzurro Romelu Lukaku autore di una splendida doppietta.

L’attaccante del Napoli è stato protagonista con due gol decisivi ai fini del risultato. Negli occhi di tutti però c’è uno dei due gol in particolare, segnato in semi-rovesciata col piede sinistro. Un gesto tecnico che risponde anche alle tante critiche sul suo stato fisico.

Lukaku trascina il Belgio, gol, spettacolo e prestazione maiuscola per Big-Rom

Serviva una rimonta di carattere dopo il deludente 3-1 subito in Ucraina per la squadra di Rudi Garcia. Nella sfida di ritorno a salire in cattedra è Romelu Lukaku, finito nell’occhio del ciclone dopo lo sfogo al termine della partita d’andata.

L’attaccante del Napoli ha vissuto una serata d’oro, culminata dai due gol, tra cui uno spettacolare in semi-rovesciata. Il suo Belgio rimonta e passa alla fase successiva di Nations League, aggiudicandosi dunque un raggruppamento per le qualificazioni al prossimo Mondiale, “più leggero”.