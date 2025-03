Ivan Zazzaroni: “Infierire sulla Juventus è come sparare a un cane che caga”

“L’anno sotto zero. Inutile infierire sulla Juventus oggi: che lo facciano gli altri, io lo trovo poco divertente. Dalle mie parti, nel Bolognese, ai bei tempi del politicamente scorretto si diceva ‘è come sparare a un cane che caga’.”

Ivan Zazzaroni sulla Juventus: “È come sparare a un cane che caga”

Inizia così l’editoriale di Ivan Zazzaroni, pubblicato oggi dal Corriere dello Sport:

“L’esonero di Motta dopo soli nove mesi e l’arrivo di Tudor per quattro rappresentano peraltro una resa incondizionata, oltre a un’attribuzione pubblica di responsabilità al management: vi ho dato tanti soldi (che erano mancati l’ultimo anno di Allegri, ma quella Juve apparteneva ancora ad Andrea), vi ho lasciato mano libera e adesso che ci ritroviamo in queste condizioni vi rimando a casina. Cominciando dal primo”,

“Ieri è stata tagliata – all’americana – la testa più esposta. Altre rischiano di saltare. L’allenatore ha peccato di presunzione e malagestione delle risorse; per rispetto del professionista non mi avventuro nella parte tecnico-tattica, anche se ne avrei da dire (e tante le ho dette). Thiago ha forse pensato di essere più forte dell’anima della Juve, ahilui diabolica: prevale sempre su chi non la conosce a fondo o la sottovaluta. l mercato a due è stato rovinoso”.