Conceicao rischia di perdere un big in attacco in vista di Napoli-Milan. Ecco chi è

Ci avviciniamo a grandi falcate alla sfida di domenica sera tra Napoli e Milan. Gli azzurri di Antonio Conte vogliono continuare la propria corsa al tricolore e la sfida contro i rossoneri sarà di fondamentale importanza ai fini della classifica.

Anche il Milan è ancora in corsa per i suoi obiettivi. La Champions League è a sei punti di distanza e servirà dunque continuare il filotto di vittoria che attualmente è a quota due. Per il tecnico Conceicao però ci sarà da tenere conto ad una possibile assenza.

Il Milan rischia di perdere un big in attacco in vista del Napoli

Come scrive il Corriere dello Sport, il Milan è in apprensione per l’attaccante Santiago Gimenez. Il messicano ha riportato un piccolo problema a livello muscolare dopo le due sfide con la sua nazionale, dove ha giocato per quasi 180 minuti.

“Dallo staff medico del Messico non sono arrivate comunicazioni ufficiali. Per Gimenez, dunque, si dovrebbe trattare solo di stanchezza dopo le due tiratissime partite in quattro giorni: 80 minuti giovedì notte contro il Canada, 96 minuti (recupero compreso) nella notte tra domenica e lunedì per la finale. L’attaccante farà rientro a Milano dove sarà valutato con serenità dallo staff di Conceiçao”.