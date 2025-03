Conte, fioretto scudetto: a cosa rinuncerà pur di vincere il tricolore

Antonio Conte e il fioretto per cullare il sogno scudetto col Napoli. Ecco a cosa rinuncerà

Scaramanzia e non solo, per Antonio Conte lo scudetto è una priorità e il tecnico si affida anche alla fede per arrivare al tricolore. A riportare l’ultima sul tecnico azzurro ci ha pensato il Corriere del Mezzogiorno, il fioretto è appena iniziato.

Infatti secondo quanto riportato dal quotidiano, il proprietario del ristorante al 53, Angelo Martino, il tecnico del Napoli a seguito di una cena con Oriali e staff, ha annunciato che fino alla fine del campionato rinuncerà… al vino, come fioretto di buona sorte per lo scudetto.

Conte rinuncia al vino per lo scudetto del Napoli, il fioretto del tecnico

Queste le parole del proprietario del ristorante, che ha assistito con i suoi occhi al fioretto di Conte durante la cena di venerdì scorso: “Ha confessato di aver rinunciato al vino come promessa per vincere lo Scudetto. Una determinazione incredibile, anche questo è segno della sua mentalità vincente”, le sue parole.

“Conte ha Napoli-Milan nella testa, vuole che la sua squadra si giochi tutte le proprie chances ripartendo in maniera brillante dopo il deludente pareggio di Venezia. Si sta godendo Napoli, venerdì ha visitato il museo del tesoro di San Gennaro, ha cenato in un ristorante a Piazza Dante con tutto il suo staff e ha osservato anche un fioretto per lo scudetto, rinunciando al vino“.