Danilo svela la verità: “Ecco perché non ho firmato col Napoli a gennaio”

Sembrava essere uno dei primi colpi del mercato di gennaio e invece Danilo resterà per sempre uno dei tanti nomi circolati nel difficile mercato di gennaio. Sulla trattativa saltata però ha deciso di parlare il diretto interessato alle colonne del The Guardian.

Col mancato approdo del brasiliano è saltata contemporaneamente anche la cessione di Rafa Marin, sempre più oggetto del mistero nello spogliatoio azzurro. Danilo doveva essere il rinforzo d’esperienza tanto richiesto da Conte per il mercato invernale.

L’ammissione di Danilo sulla trattativa sfumata col Napoli a gennaio

Il calciatore ha ammesso che la scelta è stata legata alla volontà di tornare a casa, sia per motivi di famiglia che per accendersi una speranza di rientrare nel giro della nazionale verdeoro.

“Uno dei miei obiettivi era quello di avvicinarmi al popolo brasiliano, ai tifosi e a tutto l’ambiente. Questa nuova esperienza può aiutarmi e anche rafforzare il mio ruolo nella nazionale brasiliana. Filipe Luis? Ha smesso di giocare a dicembre ed a febbraio era già allenatore dell’Under 17 del Flamengo. L’ho chiamato e gli ho detto: “Sei matto.” Lui mi ha risposto che non sapeva che gli allenatori lavorassero così tanto. C’erano una serie di offerte in Italia, una in particolare, ma avevo bisogno di ritornare a casa dopo tanti anni fuori”.