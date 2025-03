Criscitiello provoca: “Alla Juventus per vincere servono Conte e Osimhen”

Nel suo editoriale a Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato della Juventus, in chiave Napoli. Secondo il giornalista i bianconeri quest’estate devono ripartire da Antonio Conte e Victor Osimhen. Questo è il commento del volto della tv sportiva.

Criscitiello provoca, il futuro della Juventus nelle mani del Napoli

“Il disastro della Juventus non è solo tecnico, Motta è stato esonerato nei tempi sbagliati e nei modi sbagliati, non convince qualcosa nella società stessa. Se escono le parole di Giuntoli a Thiago Motta, le parole di un dialogo privato, è molto grave. Bisogna capire chi sono le talpe e chi c’è dietro, Motta ha fatto degli errori tecnici e gestionali, con Danilo, Vlahovic, Fagioli, con i calciatori bisogna saper parlare se no l’allenatore non lo può fare.

Giuntoli sta perdendo di mano la Juve, lo so io, lo sanno tutti. Oggi Tudor può essere un traghettatore, deve fare il Mondiale per club, meglio Tudor di Mancini. La Juventus ha solo bisogno di tre nomi: Conte, Osimhen e Tonali. Il primo è difficile liberarlo da De Laurentiis, ma questi deve prendere la Juventus, basta scommesse in campo ed in panchina. Tudor è un traghettatore. Giuntoli sta perdendo di mano la Juve, l’allenatore va cambiato dopo Firenze, in modo da dare due settimane per lavorare, non puoi confermare l’allenatore dopo Firenze, poi ci litighi, forse, se lo confermi, poi non lo puoi esonerare, questa è la Juve…”.