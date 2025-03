RETROSCENA/ Il Napoli a gennaio ci ha provato per Frattesi: l’assurda risposta dell’Inter

Il Napoli a gennaio ci ha provato per Davide Frattesi. Il centrocampista in uscita dai nerazzurri era uno degli obiettivi di Conte. Gli azzurri infatti hanno provato ad accontentare il tecnico ma la trattativa con l’Inter è stata tutt’altro che semplice.

A riportare l’indiscrezione è il quotidiano Tuttosport, che ha spiegato l’assurda richiesta dell’Inter fatta al Napoli. Secondo quanto raccontato, i nerazzurri hanno chiesto a Manna e soci una cifra vicina ai 60 milioni di euro, essendo gli azzurri una diretta rivale.

Frattesi e il sogno Napoli sfumato, l’Inter ha chiesto una cifra folle al Napoli

Frattesi resta però un obiettivo per la sessione estiva. Il centrocampista è in uscita dall’Inter e su di lui si scatenerà una vera e propria asta a cui sembra che ci sarà anche il Napoli col tesoretto Champions League:

“Il Napoli aveva sondato il terreno a gennaio per Davide Frattesi, ricevendo non tanto un “no” da parte dell’Inter, quanto una valutazione altissima, superiore ai 60 milioni. A Milano non volevano di fatto rinforzare una diretta concorrente per lo scudetto, tant’è che la quotazione per la Roma era invece di 45. A fine stagione però la situazione potrebbe cambiare, anche perché Frattesi per l’Inter non sarà incedibile, anzi”.