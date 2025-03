Osimhen shock con la Nigeria: spintoni e urla verso i compagni. Cosa è successo

Non è un momento facile per la Nigeria. Alle Supereagles non è bastata la vittoria contro il Rwanda, l’1-1 incassato dallo Zimbabwe rischia di complicare il cammino verso i prossimi mondiali in Messico, Canada e Stati Uniti in programma nel 2026.

Un pareggio brutto, sporco e a tratti cattivo per la Nigeria nell’ultima partita, una classifica che adesso è complessa con un quarto posto frutto di una vittoria, una sconfitta e quattro pareggi che obbliga la nazionale di Osimhen a vincere le prossime sfide.

Ennesimo pareggio della Nigeria e Osimhen si scatena contro i compagni di squadra

Al fischio finale, infatti, Osimhen ha abbandonato il campo spingendo via Boniface, che più volte ha provato a calmarlo. Una situazione di nervosismo dovuta chiaramente a quanto accaduto, il nigeriano non ha voluto parlare con nessuno uscendo dal terreno di gioco visibilmente arrabbiato. Decisivo il match di ritorno col Rwanda, servirà un successo per poter evitare ulteriori problemi.

La reazione dell’attaccante ha spaventato tutti, non è di certo oggi che conosciamo il particolare carattere di Victor, specialmente quando la situazione non va come dovrebbe. Le immagini dell’episodio però sono significative, nonostante i tanti compagni accorsi attorno, nessuno è riuscito a placare la furia del nigeriano, che ha allontanato tutti ed è uscito dal campo in totale solitudine.