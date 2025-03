Il Napoli inizia a pensare anche al mercato estivo. Secondo quanto riportato da Valter De Maggio, direttore di Radio Goal, gli azzurri hanno messo nel mirino nuovamente Lorenzo Pellegrini della Roma.

Secondo quanto riportato dal giornalista, Antonio Conte è innamorato calcisticamente del centrocampista. Complice la sua duttilità potrebbe essere un vero e proprio jolly in vista dei tanti impegni che la squadra azzurra affronterà la prossima stagione.

Il Napoli punta a Pellegrini, il capitano della Roma è una richiesta di Conte

“Il Napoli è già attivo nella costruzione della squadra per la prossima stagione e sta valutando diversi profili”, ha dichiarato De Maggio. “Ecco un’esclusiva clamorosa: c’è un calciatore che il Napoli sta seguendo attentamente, un giocatore di cui Antonio Conte è molto entusiasta. Inoltre, c’è una connessione speciale, poiché il calciatore è altrettanto affascinato da Conte.

“Posso anticiparvi che il titolo di questa operazione è ‘work in progress’, con l’obiettivo di portare Lorenzo Pellegrini a indossare la maglia del Napoli il 1° giugno. Le società sono in contatto e lavorano per concludere questo importante affare. Pellegrini è davvero attratto da Conte, e le trattative sono in corso affinché possa firmare con il Napoli non appena il mercato aprirà”.