De Laurentiis torna a Napoli: programma fitto e una particolare sorpresa alla squadra

Aurelio De Laurentiis torna a Napoli e sarà presente per la sfida contro il Milan, ma non solo

Momento chiave della stagione e il presidente De Laurentiis vuole far sentire tutto il supporto al suo Napoli. Per questo motivo, in giornata tornerà in Italia, tanti gli impegni per lui, ma la priorità resta la sua squadra e la partita col Milan.

De Laurentiis torna a Napoli, le tappe del presidente e la speciale sorpresa

A seguito di alcuni impegni lavorativi, il presidente del Napoli nelle ultime settimane è stato negli USA. Come spiegato più volte dallo stesso De Laurentiis sui propri canali ufficiali. Per la partita col Milan però, ci sarà anche lui, dalla tribuna, a supporto degli azzurri che cullano il sogno scudetto.

Tornano tutti a Napoli, incluso il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha trascorso del tempo a Los Angeles e sarà atteso in Italia durante la giornata. Come riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis sarà presente in tribuna domenica per la sfida contro il Milan. C’è anche la possibilità, sebbene non certa, che il presidente faccia visita alla squadra, che sabato entrerà in ritiro per prepararsi al match. Una sorpresa per caricare la rosa, che si avvicina a grandi falcate verso l’importante sfida di domenica sera.