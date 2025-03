Milan, Conceicao a sorpresa fa fuori un big per il Napoli: chi è

Il Milan rischia di cambiare le carte in tavola in vista del Napoli, le ultime mosse di Conceicao generano stupore

Il Milan si prepara alla sfida di domenica sera contro il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri vogliono continuare la corsa scudetto (l’Inter andrà in campo alle 18 dello stesso giorno), mentre i rossoneri sperano ancora di entrare in zona Champions League.

Per il Milan però i dubbi di formazione sono tanti, il tecnico Conceicao dovrà valutare fino all’ultimo le condizioni degli ultimi calciatori arrivati dalla nazionali. Su tutti l’attaccante Santiago Gimenez, che sembra tutt’altro che certo del suo posto da titolare.

Conceicao pensa al Napoli e potrebbe tenere fuori un big a sorpresa. Le ultime sul Milan

“L’inglese a fine stagione passerà sotto la lente d’ingrandimento del possibile riscatto milanista dalla Roma. Abraham era il vice-Morata e adesso, da alternativa a Gimenez può prendersi il Milan nel finale di stagione. E’ da novembre che non segna in A, e non ci si può limitare a indicazioni solo accennate.

Tipo l’assist decisivo contro il Como, due settimane fa. Oppure il derby di Supercoppa a Riyad, step importante nella stagione del Milan ma troppo lontano. Però il ricordo di una trasferta a Napoli, per Abraham, è quello di un gol: l’ultimo segnato con la maglia della Roma, la firma sul 2-2 a due minuti dalla fine’ si legge.