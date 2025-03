Napoli-Milan: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

La Serie A 2024/25 arriva alla 30ª giornata e regala agli appassionati un incontro di altissimo livello: Napoli-Milan. Il fischio d’inizio è fissato per domenica 30 marzo 2025 alle ore 20.45, allo stadio Diego Armando Maradona, in una sfida che promette scintille tra due squadre con obiettivi ambiziosi.

Napoli a caccia dello Scudetto, Milan per la Champions

Il Napoli di Antonio Conte si presenta al match dopo la pausa per le Nazionali con il morale alto e la determinazione di chi è in piena corsa per il titolo. I partenopei, forti del sostegno del pubblico del Maradona e con il vantaggio di conoscere già il risultato dell’Inter (impegnata contro l’Udinese), sognano di consolidare la loro posizione in classifica. Due fattori che potrebbero rivelarsi decisivi nella lotta Scudetto.

Di fronte, il Milan di Sergio Conceicao arriva con l’obiettivo di dare continuità ai recenti successi contro Lecce e Como. I rossoneri sono in piena rincorsa al quarto posto, sinonimo di qualificazione alla prossima Champions League. Una vittoria al Maradona rappresenterebbe un segnale forte nella stagione milanista.

Napoli-Milan, le probabili formazioni

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

Conte sembra intenzionato a confermare il modulo delle ultime uscite. Spinazzola dovrebbe partire titolare, relegando Neres in panchina, pronto a subentrare. Stesso discorso per Anguissa, con Gilmour favorito al suo posto. Entrambi sono rientrati a disposizione, ma non hanno il posto assicurato.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceicao.

Conceicao può contare su quasi tutta la rosa, eccezion fatta per l’infortunato Emerson Royal e lo squalificato Yunus Musah. In attacco, Tammy Abraham è in vantaggio su Santiago Gimenez, mentre a centrocampo Bondo sembra favorito, anche se Loftus-Cheek scalpita per un ritorno dal 1’.

Dove vedere Napoli-Milan

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN, disponibile su smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno guardarla anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky) tramite l’opzione Zona DAZN.



ùPer chi preferisce lo streaming, basterà collegarsi al sito di DAZN o utilizzare l’app su dispositivi mobili. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Le ultime dai campi

In casa Napoli, Conte punta sulla continuità tattica, con Spinazzola e Gilmour che scalpitano per un posto da titolari.

Sul fronte Milan, il tecnico portoghese deve sciogliere il dubbio tra Abraham e Gimenez in attacco, mentre a centrocampo Bondo è in pole, ma Loftus-Cheek potrebbe essere la sorpresa.

Un match da non perdere

Napoli-Milan non è solo una sfida tra due grandi del calcio italiano, ma un crocevia fondamentale per la stagione di entrambe. I partenopei vogliono tenere vivo il sogno Scudetto, i rossoneri inseguono la Champions. Domenica sera, il Maradona sarà il palcoscenico di una battaglia che si preannuncia imperdibile.