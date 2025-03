Il futuro di Conte è deciso: “Ha scelto dove allenerà l’anno prossimo”

Antonio Conte, il tecnico salentino che ha fatto la storia del calcio italiano con Juventus e Inter, oltre a lasciare un segno indelebile in Premier League con il Chelsea, sembra avere le idee chiare sul suo futuro.

Secondo quanto riportato da Il Mattino nell’edizione odierna, il destino dell’allenatore appare ormai tracciato: Napoli sarà la sua casa anche nella stagione 2025-2026.

Un re sereno al comando degli azzurri

Nonostante le incessanti voci di mercato che lo accostano a club come Juventus, Milan e Roma, Conte non sembra turbato. “Il re non è inquieto”, scrive il quotidiano partenopeo, sottolineando come l’allenatore non abbia alcuna intenzione di abbandonare il progetto avviato con il Napoli lo scorso giugno 2024, quando ha firmato un contratto triennale fino al 2027.

A poche ore dalla sfida cruciale contro il Milan, Conte ha ironizzato sul mercato di gennaio e ha lanciato un messaggio chiaro: “Non siamo stupidi a non crederci”, riferendosi alla possibilità di lottare per lo scudetto, con l’Inter a soli tre punti di distanza in classifica.

Lungi dal lasciarsi distrarre dalle speculazioni, Conte appare focalizzato sul presente e sul futuro immediato con gli azzurri.

Il Mattino evidenzia come il tecnico non stia pensando a un addio, né ora né a fine stagione. “Non pensa di andar via e non andrà via”, si legge, un’affermazione che mette a tacere, almeno per il momento, le suggestioni di un ritorno alla Juventus o di un approdo in altre piazze prestigiose.

Perché Napoli?

Il legame tra Conte e Napoli sembra essersi consolidato negli ultimi mesi. Arrivato in estate con l’obiettivo di rilanciare una squadra reduce da una stagione opaca dopo lo scudetto del 2023, Conte ha portato con sé la sua proverbiale grinta e un’idea di calcio che ha ridato entusiasmo alla tifoseria.

Il tecnico vede nel Napoli un progetto a lungo termine, un’opportunità per aprire un ciclo vincente in una piazza che vive il calcio con una passione unica.

Il quotidiano sottolinea anche la serenità con cui Conte affronta il suo ruolo: non è il momento di fare bilanci o liste di partenze, ma di concentrarsi sulla lotta per il titolo.

“Sarebbe persino ingiusto per gli eroi in maglia azzurra che lottano per lo scudetto”, lasciando intendere che l’allenatore vuole rispettare il lavoro dei suoi giocatori e il sogno dei tifosi.

Le sirene di mercato: solo rumors?

Nonostante la fermezza espressa da Il Mattino, le voci su un possibile addio non mancano. La Juventus, con cui Conte ha vinto tre scudetti consecutivi, rimane un’ipotesi romantica per molti, alimentata da qualche tifoso nostalgico e da indiscrezioni come quelle circolate su X a fine marzo, che parlavano di una clausola nel contratto che gli permetterebbe di liberarsi a fine stagione.

Anche Milan e Roma sono spesso citate come possibili destinazioni, soprattutto in caso di scossoni sulle panchine di Pioli o De Rossi.

Un progetto a lungo termine

Conte non è solo un allenatore, ma un condottiero che plasma le squadre a sua immagine e somiglianza. A Napoli ha trovato un ambiente che lo idolatra e un presidente, Aurelio De Laurentiis, disposto a sostenerlo.

Il Mattino ricorda come il tecnico sia sbarcato in azzurro “da superstar”, con un contratto da 7-8 milioni a stagione più bonus, segno della fiducia che il club ripone in lui. L’obiettivo è chiaro: riportare il Napoli ai vertici, non solo in Italia ma anche in Europa, e l’attuale stagione – con la squadra in corsa per lo scudetto – sembra confermare che la strada intrapresa è quella giusta.

Napoli, la scelta del cuore

Il futuro di Antonio Conte sembra scritto in azzurro. Nessuna inquietudine, nessuna tentazione di cambiare: il “re” ha scelto Napoli come regno e intende restarci.

Le sfide contro Milan e Bologna nelle prossime settimane saranno decisive per capire se questo regno potrà presto tingersi di tricolore, ma una cosa appare certa: nella stagione 2025-2026, Antonio Conte sarà ancora sulla panchina del Napoli, pronto a continuare la sua missione. I tifosi partenopei possono dormire sonni tranquilli: il loro condottiero non ha intenzione di abdicare.