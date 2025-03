Infortunio Lobotka, le ultime sul centrocampista dopo Napoli-Milan

Il Napoli vince contro il Milan e continua la sua corsa all’Inter (vittoriosa nella sfida contro l’Udinese per 2-1). A decidere la sfida del Maradona ci hanno pensato Politano e Lukaku nella prima frazione, mentre nella seconda la squadra di Conte subisce ma non tracolla.

Proprio nella ripresa, gli azzurri hanno dovuto fare a meno di Stanislav Lobotka, uscito anzitempo dal campo per un problema fisico nel finale di partita. Sul calciatore però non tira aria di preoccupazione, con la prima diagnosi del suo infortunio che sembra sorridere ai tanti in apprensione.

Lobotka spaventa il Napoli, ma le condizioni fanno sorridere. Le ultime sull’infortunio

Sulle condizioni del calciatore ne ha parlato in mattinata Fantacalcio.it, ecco le ultime:

“Uscito nei minuti finali di Napoli-Milan, le sue condizioni hanno allertato tifosi e fantallenatori. Per fortuna, Conte e il suo staff possono tirare un bel sospiro di sollievo: solamente crampi per Lobotka, ieri venuto fuori dalla sfida del Maradona per un iniziale problema al ginocchio.

Lo slovacco aveva lasciato il terreno di gioco con una smorfia sofferente e claudicando in maniera vistosa, lasciando presagire a qualcosa di più serio. E invece, le prime indiscrezioni raccolte nel post gara raccontando di semplice fatica accumulata per l’ex Celta Vigo. La sua presenza contro il Bologna non sarà a rischio”.