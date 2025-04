Napoli, Adani: “Di Lorenzo mi ha svelato il segreto di Conte, ecco cosa mi ha detto”

Lele Adani intervenuto al podcast Viva el Futbol ha voluto raccontare di un retroscena legato al Napoli ma soprattutto ad Antonio Conte. A riferirlo è il capitano Giovanni Di Lorenzo, che in una chiacchierata con l’ex calciatore durante la sosta per le nazionali ha spiegato un atteggiamento del proprio allenatore che non è passato inosservato.

Il segreto del Napoli di Conte raccontato da Giovanni Di Lorenzo, ecco le parole di Adani

“Domenica ho avuto un’interazione con Di Lorenzo che ha detto una cosa poco colta in due parole. Io accolgo Di Lorenzo e dico ‘Giovanni, dammi segnali sul vostro lavoro, avete fatto 3-4-2-1, poi 4-2-4, ora 4-3-3, prima 3-5-2’ e lui dice ‘il merito è di Conte che fa una preparazione maniacale’. Poi ha detto due cose importanti mentre Conte era in conferenza: ‘E pensa che oggi se non si fa male McTominay giochiamo in un altro modo’. Il 4-3-3 di domenica nasce per esigenza ma il Napoli l’ha fatto da Dio. Il Napoli doveva fare 4-4-2 con McTominay. Questa è tattica, serve per imparare. Questo è calcio puro”.

“Inter? E’ troppo forte il mix tra rosa, esperienza, abitudine a stare a certi livelli. I gol contro l’Udinese sono stati bellissimi”.