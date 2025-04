Napoli, con il Bologna possesso palla ai minimi stagionali sia all’andata che al ritorno: il dato

39% di possesso palla sia all’andata che al ritorno. È inquietante il dato che emerge dalla doppia sfida con il Bologna in questa stagione. Nonostante questo, è bene sottolinearlo, il Napoli è riuscito comunque a conquistare 4 punti contro i felsinei, quarta forza del campionato con merito.

Possesso palla Napoli a Bologna: solo il 39% sia all’andata che al ritorno

Eppure, incredibilmente, non è la media peggiore che ha fatto registrare la squadra di Antonio Conte nel campionato 2024/2025. Sì, perché contro la Juventus allo Stadium, i partenopei fecero registrare solo il 35% di possesso palla, in un incontro che terminò 0-0.

Per trovare percentuali simili, anche se non così drammatiche, bisogna tornare alla partita giocata al Maradona contro il neopromosso Como, vinta per 3-1, che vide il Napoli avere il possesso della sfera solo per il 41% del tempo.

A Bergamo contro l’Atalanta, invece, il possesso palla fu del 44%, ma nonostante questo gli azzurri ottennero comunque la vittoria.

Quello di ieri sera, dunque, entra di diritto nella flop 5 dei possessi palla più scarni della stagione del Napoli.