Anguissa e McTominay unici in Italia: il Napoli domina una classifica speciale

Il Napoli pareggia a Bologna, ma fa suo un particolare primato in Serie A. Nonostante le difficoltà offensive, la squadra azzurra ha il centrocampo più prolifico d’Italia e McTominay e Anguissa con le loro 6 reti a testa, hanno firmato un particolare primato.

L’unica luce di questo periodo è proprio la mediana, unico reparto dove Conte anche in questo complicato momento di stagione ha trovato la quadra senza disfare moduli e uomini.

Napoli primo in Italia grazie a McTominay e Anguissa, ecco la speciale classifica

Sono sei i gol stagionali a testa dei due centrocampisti. In un Napoli che fa fatica a trovare la rete, l’apporto dei due è fondamentale per la corsa all’Inter. Lo scozzese ha sempre avuto numeri del genere, anche in Premier League e in nazionale, per il camerunense è invece una piacevole scoperta, non aveva mai segnato così tanto in carrier

Con il gol del momentaneo vantaggio a Bologna di ieri, Frank Anguissa ha firmato la sua rete numero 6 in campionato. Grazie ad Anguissa e Scott McTominay (6 reti in campionato), il Napoli è l’unica squadra con due centrocampisti centrali che hanno segnato più di cinque gol in questa Serie A. A riportare il dato statistico su X, è Opta.