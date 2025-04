Infortunio Buongiorno, le ultime sul difensore in vista di Napoli-Empoli

Le ultime su Alessandro Buongiorno in vista di Napoli-Empoli di lunedì sera

Alessandro Buongiorno tenta il recupero dopo il forfait di Bologna. Il centrale azzurro, assente dell’ultimo momento nella sfida di lunedì sera, vuole tornare quanto prima a vestire la maglia azzurra e sta accelerando le attività di recupero.

Quella contro l’Empoli sarà una partita nella quale mancheranno sicuramente sia Anguissa che Di Lorenzo, entrambi ammoniti e diffidati col Bologna e dunque squalificati per il prossimo turno. Per questo motivo, l’ex Torino insieme allo staff azzurro sta cercando in tutti i modi di velocizzare il recupero.

Buongiorno punta ad esserci in Napoli-Empoli, le ultime

Sulla situazione del difensore ne ha parlato nella sua edizione odierna La Repubblica. Oltre il centrale, le condizioni monitorate nelle ultime ore sono anche quelle di Leonardo Spinazzola, anche per lui la speranza è rientrare contro l’Empoli.

“Sono da valutare le posizioni di Spinazzola e Buongiorno. Entrambi ieri si sono sottoposti a terapie e le speranze di riaverli presto in gruppo sono concrete, anche se serve prudenza”. Entrambi hanno saltato la partita di lunedì al Dall’Ara. Spinazzola non c’era neppure col Milan.