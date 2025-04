Napoli, infortunio Juan Jesus: le ultimissime dopo la sfida con l’Empoli

L’unica cattiva notizia nella bella vittoria del Napoli sull’Empoli è quella legata all’infortunio di Juan Jesus. Il brasiliano ha lasciato anzitempo il campo per un problema muscolare (al suo posto Rafa Marin). Problema che non sembra essere risolvibile nel breve e con Buongiorno ancora ai box, gli azzurri in vista del Monza hanno un enorme problema.

Salvo modifiche di ruolo o di modulo, il prescelto per sostituire il brasiliano, in attesa di Buongiorno, sarà Rafa Marin che nella sfida di ieri è entrato con la giusta testa, sventando i pochi pericoli che sono arrivati dalle sue zone.

Le condizioni di Juan Jesus dopo Napoli-Empoli, ecco tutte le news

Queste le considerazioni del Corriere dello Sport: “Unico neo della serata, il problema rimediato da Juan Jesus nel corso del secondo tempo: un fastidio muscolare alla coscia destra da valutare. Ieri ha esordito Rafa Marin al Maradona in campionato: con Buongiorno in forte dubbio, è possibile che sabato a Monza tocchi a lui completare la coppia con Rrahmani. Di Lorenzo e Anguissa torneranno dopo la squalifica”.

Queste le parole di Conte in merito: “Juan non era molto positivo, mi ha detto che sentiva un po’ tirare a livello muscolare, Buongiorno domani si allena e vedremo le risposte che avrà. Rafa ha lavorato tanto in questi mesi, dovesse essere non ci sono problemi a farlo giocare. E’ rimasto zitto ad allenarsi e ha mangiato tanta erba. Penso che questa è una rosa che è cresciuta tanto”.