Si sente male in autogrill e si accascia a terra, tragedia in Campania: è morta a 40 anni

Tragedia in un autogrill di Baronissi, in provincia di Salerno, dove una donna di 40 anni è morta dopo aver accusato un malore.

Baronissi, malore in autogrill: è morta una donna di 40 anni

Il dramma si sarebbe consumato lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino, all’interno di un autogrill del posto. Qui, stando a quanto rende noto Il Mattino, una 40enne di origine indiana, si sarebbe sentita male per poi accasciarsi sul pavimento.

Di qui l’intervento immediato dei presenti che hanno allertato i soccorsi, temendo il peggio per la vittima. All’arrivo dell’ambulanza, purtroppo, per la donna non c’è stato nulla da fare: i sanitari, pur tentando svariate manovre di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Al momento non è stata chiarita la causa della scomparsa ma, stando ai primi accertamenti, la 40enne potrebbe essere stata colpita da un arresto cardiaco che non le avrebbe lasciato scampo. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia stradale per avviare gli accertamenti di rito.

Sotto choc i presenti che hanno assistito, impotenti, alla scena, vedendo morire davanti ai loro occhi una donna di soli 40 anni. La notizia si è diffusa generando sgomento e sconforto nell’intera cittadina.