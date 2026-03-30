Turris, Mennella ai tifosi: “Baraldi si è presentato con il presidente Zigarelli al mio ufficio”

Il futuro della Turris resta al centro del dibattito cittadino. Dopo mesi di incertezze, il sindaco di Torre del Greco ha fatto il punto sugli incontri avuti negli ultimi mesi con diversi imprenditori interessati al rilancio del calcio in città.

Nel corso di una riunione con tifosi e rappresentanti del territorio, il primo cittadino ha spiegato il percorso avviato per individuare una soluzione credibile, sottolineando la necessità di un confronto condiviso con la città.

“Credo che la Turris sia una cosa un po’ di tutti quanti noi: non è né del sindaco né solo dei tifosi, ma della città. Il fatto che siamo qui insieme per lavorarci sopra lo facciamo per rispetto della storia che lega la Turris a Torre del Greco”.

Negli ultimi mesi il sindaco ha incontrato diversi soggetti interessati a un progetto calcistico per la città, tra imprenditori già attivi nel mondo del calcio e nuovi possibili investitori.

Tra i nomi in campo anche Baraldi

Tra le candidature emerse spicca quella di Baraldi, presidente del Casoria, che ha incontrato il sindaco in due occasioni: l’8 gennaio e il 3 marzo 2026.

Il secondo incontro è avvenuto alla presenza del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Campania Carmine Zigarelli, elemento che il sindaco ha citato come segnale di attenzione istituzionale verso l’ipotesi di un progetto calcistico per Torre del Greco.

“Zigarelli si è presentato insieme a Baraldi, e quando uno porta il presidente della federazione calcio è come se portasse un garante in un ragionamento” ha spiegato il primo cittadino.

L’interesse per Torre del Greco, ha sottolineato il sindaco, nasce anche dal prestigio storico della piazza calcistica corallina.

“La Turris è riconosciuta in tutta Italia: dove vado, da Milano a Torino fino alla Sicilia, tutti conoscono la storia della Turris e sono dispiaciuti del fatto che in questo momento non esista”.

Le decisioni dopo la fine dei campionati

Al momento, tuttavia, nessuna decisione definitiva è stata presa. Molti degli imprenditori interessati hanno chiesto di attendere la conclusione dei campionati in corso prima di valutare eventuali sviluppi.

“Dobbiamo affrontare il futuro insieme, qualsiasi esso sia” ha ribadito il sindaco, lasciando intendere che nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità sul destino del calcio a Torre del Greco.