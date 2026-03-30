Spettacolo napoletano, il nuovo ingresso del Castello di Baia: un tunnel di luci vista mare

Completati i lavori di restauro al Castello di Baia, il celebre sito di Bacoli che da oggi si dota di un nuovo spettacolare ingresso, fatto di luci e viste mozzafiato sul mare.

Spettacolo a Bacoli: il nuovo ingresso del Castello di Baia

L’intervento ha portato al rifacimento delle mura e della segnaletica oltre all’installazione di un nuovo impianto di luci, così da poter accogliere i visitatori nel miglior modo possibile. Rinnovato anche il parco ascensori, soprattutto per consentire lo spostamento agevole delle persone con disabilità.

Ad annunciarlo è il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione: “E’ spettacolare! Questo è il nuovo ingresso al Castello di Baia. Sono finiti i lavori. Luci nuove, mura recuperate, nuova segnaletica. Affacciato sul promontorio di Capo Miseno, sul mare. E su un panorama dai mille colori”.

“Così viene assicurata maggiore bellezza e sicurezza a favore dei sempre più numerosi visitatori del Museo Archeologico dei Campi Flegrei. Più di 50 sale allestite con centinaia di ritrovamenti avvenuti nei comuni dell’area flegrea. Li custodiamo qui, a Bacoli”.

“E poi terrazze, nuovi ascensori per garantire maggiore accessibilità per le persone con disabilità e nuove aree aperte al pubblico dopo lunghi decenni di attesa. Ringrazio il Parco Archeologico dei Campi Flegrei per questo nuovo lavoro pubblico che rigenera un angolo del nostro paese, tra i più iconici. Insieme, facciamo splendere i nostri tesori. Un passo alla volta”.