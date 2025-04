Caos Inter, la tifoseria contro Zielinski: “E’ ancora un napoletano, sbaglia di proposito”

Per Piotr Zielinski è stata una stagione tutt’altro che fortunata. Oltre ai tanti infortuni, il polacco è finito sotto accusa della tifoseria nerazzurra. Ancora una volta, il centrocampista è stato fischiato dallo stadio e criticato nel post-partita dai supporters per “scarso impegno”.

La grossa chance, mandata in rimessa laterale dal limite dell’area nel corso di Inter-Roma, è stato uno degli eventi che ha scatenato la polemica social dei tifosi dell’Inter. Tanti lo associano ancora al Napoli e ad alcuni “favori” ai suoi ex compagni, altri chiedono la cessione a gran voce.

Zielinski attaccato dai tifosi dell’Inter, l’accusa al centrocampista polacco

Un acquisto che per ora non sta rendendo come ci si aspettava, complice anche i tanti infortuni ed una situazione in casa Inter tutt’altro che positiva. Regna il nervosismo, dopo il ko di Coppa Italia e un saluto quasi certo alla corsa scudetto, Inzaghi ha bisogno di ricompattare l’ambiente in vista della semifinale di Champions League contro il Barcellona.

Un episodio che non è passato inosservato ad alcuni sostenitori dell’Inter: “Ma che delusione Zielinski, si è mangiato il gol del pareggio”, “E’ ancora napoletano, secondo me ha sbagliato di proposito”, “Zielinski non penso sia stato molto dispiaciuto per il mancato gol, lui si sente ancora napoletano”.