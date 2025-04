Alessandro Buongiorno si ferma per infortunio, il comunicato del Napoli in merito

Il Napoli perde Alessandro Buongiorno per infortunio e con tutta probabilità la sua stagione si chiude anzitempo. Arriva anche il comunicato degli azzurri sulle condizioni del difensore ex Torino.

Il comunicato del Napoli sull’infortunio di Buongiorno. Le ultime

Il difensore azzurro ha riportato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra: salterà sicuramente le partite contro Lecce, Genoa e Parma. Proverà a recuperare per l’ultima di campionato contro il Cagliari, ma è concreto il rischio di stagione finita in anticipo per lo stopper ex Torino ma le possibilità sono bassissime.

“Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.