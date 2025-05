Mazzarri torna ad allenare: ecco dove andrà l’ex allenatore del Napoli

Nuova avventura in vista per Walter Mazzarri. Per il tecnico ex Napoli, dopo il ritorno in azzurro si prospetta un vero e proprio cambio di vita. L’allenatore infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio è pronto a volare verso l’Iran.

Sarà un ritorno in panchina “di fuoco”, visto che il tecnico sarà subito nel pieno della lotta al campionato iraniano, visto che mancano poche giornate alla fine ed è ancora tutto aperto nelle zone alte di classifica.

Walter Mazzarri firma in Iran, ecco dove allenerà l’ex Napoli

“Tanta voglia di tornare ad allenare per Walter Mazzarri, la cui ultima esperienza risale al 2024, quando sedeva sulla panchina del Napoli. Da quel momento in poi c’è stata qualche voce riguardante altri club, ma non si è mai fatto nulla.

Adesso, per l’allenatore classe ’61 potrebbe essere il momento di tornare in panchina: l’ex Napoli e Torino è infatti in trattativa con l’Esteghlal, squadra iraniana. Sul tavolo un contratto da un anno, con l’obiettivo di lottare per il titolo”.