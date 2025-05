Cardito si prepara a vivere un momento di grande orgoglio e commozione: mercoledì 14 maggio, alle ore 18:30, presso l’aula consiliare, il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno riceverà le chiavi della città. Un riconoscimento simbolico ma carico di significato, che celebra non solo il talento sportivo del calciatore, ma anche il forte legame con la sua terra d’origine.

Ad annunciare l’evento è stato il sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo, con parole cariche di emozione:

“Cardito abbraccia il suo campione. Il cuore azzurro della nostra città batte più forte che mai!”, ha dichiarato. “Alessandro ha accolto con entusiasmo il mio invito: sarà con noi per ricevere le chiavi della città, un gesto simbolico ma carico d’amore e gratitudine per chi, con impegno e passione, onora le proprie origini anche sotto i riflettori del grande calcio.”

Alessandro Buongiorno, oggi protagonista con la maglia del Napoli, rappresenta un simbolo di eccellenza per Cardito, un giovane che ha saputo restare legato alle sue radici pur raggiungendo i vertici del calcio italiano.

Il sindaco Cirillo ha sottolineato come le radici carditesi del difensore siano motivo di grande orgoglio per l’intera comunità:

“Le sue radici carditesi sono motivo di vanto per tutti noi, e il suo arrivo sarà una vera festa popolare, un momento indimenticabile per tutta la nostra comunità. Prepariamoci ad accoglierlo con l’affetto che merita. Sarà una grande festa per tutti!”.