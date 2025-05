Jorginho saluta l’Arsenal: ecco con che squadra firmerà l’ex Napoli

Jorginho saluta l'Arsenal, per l'ex Napoli sarà ritorno in patria

Dopo aver calcato per anni i campi di Premier League, l’ex Napoli è pronto a ritornare in patria. Jorginho infatti firmerà a breve con il Flamengo a parametro zero. Si chiude dunque l’esperienza in Europa, dove ha vinto tutto a livello di club, oltre l’Europeo con l’Italia.

Jorginho torna in Brasile, ecco con chi firmerà l’ex Napoli

“Il Flamengo avrà un importante rinforzo per il Mondiale per Club, che inizierà il 14 giugno negli Stati Uniti. Si tratta di Jorginho, centrocampista italo-brasiliano che lascerà l’Arsenal per firmare da parametro zero con il Rubro-Negro, secondo quanto riferito da Globo Esporte. Non solo: è già stato firmato un pre-contratto di tre anni.

Jorginho avrà alcuni giorni di riposo dopo il matrimonio, previsto per il 2 giugno, dopodiché volerà in Brasile per unirsi al Flamengo, suo nuovo club, in tempo per partecipare al Mondiale per Club contro Chelsea, i tunisini dell’Esperance e i messicani del Leon. L’ex Napoli e Verona, tra le altre, ha riportato un infortunio al torace durante il pareggio dell’Arsenal contro il Brentford, datato 12 aprile”.