Napoli-Genoa: scelta la designazione arbitrale. I precedenti sorridono

Sarà Marco Piccinini a dirigere Napoli-Genoa in programma domenica sera al Maradona. L’arbitro della sezione di Forlì sarà assistito da Perrotti e Mokhtar, con Feliciani come quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Aureliano, coadiuvato da Gariglio come AVAR.

Le designazioni arbitrali del prossimo turno, Napoli-Genoa a Piccinini

Atalanta-Roma

Direttore di gara: Sozza

Assistenti: Bindoni-Imperiale

IV° Ufficiale: Collu

VAR: Abisso

AVAR: Meraviglia

Como-Cagliari

Direttore di gara: Fourneau

Assistenti: Scatragli-Capaldo

IV° Ufficiale: Galipò

VAR: Gariglio

AVAR: Aureliano

Empoli-Parma

Direttore di gara: Fabbri

Assistenti: Carbone-Rossi M.

IV° Ufficiale: Perri

VAR: Paterna

AVAR: Doveri

Hellas Verona-Lecce

Direttore di gara: Maresca

Assistenti: Rossi C.-Moro

IV° Ufficiale: Sacchi

VAR: Doveri

AVAR: Di Bello

Lazio-Juventus

Direttore di gara: Massa

Assistenti: Baccini-Berti

IV° Ufficiale: Guida

VAR: Mazzoleni

AVAR: Chiffi

Milan-Bologna

Direttore di gara: Marinelli

Assistenti: Preti-Di Iorio

IV° Ufficiale: Giua

VAR: Chiffi

AVAR: Paterna

Napoli-Genoa

Direttore di gara: Piccinini

Assistenti: Perrotti-Mokhtar

IV° Ufficiale: Feliciani

VAR: Aureliano

AVAR: Gariglio

Torino-Inter

Direttore di gara: La Penna

Assistenti: Lo Cicero-Cecconi

IV° Ufficiale: Bonacina

VAR: Marini

AVAR: Abisso

Udinese-Monza

Direttore di gara: Crezzini

Assistenti: Giallatini-Di Gioia

IV° Ufficiale: Ayroldi

VAR: Di Paolo

AVAR: Meraviglia

Venezia-Fiorentina

Direttore di gara: Marchetti

Assistenti: Meli-Alassio

IV° Ufficiale: Di Marco

VAR: Di Bello

AVAR: Marini