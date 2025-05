De Bruyne con Napoli nel destino: nel 2017 si è sposato a Sorrento con Mertens testimone

Non è nuovo alla Campania l’asso Kevin De Bruyne. Il calciatore ha alla terra campana legato il ricordo del suo matrimonio con la splendida Michele Lacroix, con cui si è sposato nel giugno del 2017, con Dries Mertens testimone del centrocampista.

Senza dimenticare la splendida amicizia con Romelu Lukaku, con cui ha condiviso la nazionale belga dai tempi delle giovanili. Sono tanti i fattori che potrebbero spingere il centrocampista a vestirsi “nuovamente” azzurro, stavolta quello del Napoli. Ecco cosa ha scritto il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna.

De Bruyne e un passato a Napoli, tra nozze e l’amicizia di Mertens e Lukaku

“Kevin De Bruyne, seguito dal Napoli, ha referenze di primissima mano su Napoli e il Napoli: nel 2017 s’è sposato a Sant’Agnello, nei pressi di Sorrento; conosce bene città e dintorni avendoli visitati più volte con Mertens; e Romelu Lukaku, belga come lui, una vita in nazionale insieme con lui, è un amico fidato. È un grande anfitrione: Kevin avrebbe già una base forte. Forte come la suggestione di mettere un giocatore del genere nell’impianto che sta nascendo e nella squadra da affidare a Conte”.