Napoli-Genoa, conferenza stampa Antonio Conte: data, orario e dove vederla in streaming

Antonio Conte in conferenza stampa

Alla vigilia della sfida casalinga contro il Genoa, in programma domenica 11 maggio alle ore 20:45, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, terrà una conferenza stampa sabato 10 maggio alle ore 14:30 presso il centro sportivo di Castel Volturno. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale ufficiale YouTube della SSC Napoli e, presumibilmente, dalle 14:45 anche sul canale YouTube di Vesuvio Live.

La conferenza rappresenta un momento cruciale per comprendere le strategie e le condizioni della squadra in vista dell’importante match contro il Genoa.

Con il Napoli attualmente in testa alla classifica di Serie A con 77 punti, tre in più dell’Inter, ogni partita assume un’importanza fondamentale nella corsa allo scudetto.

I tifosi e gli appassionati potranno seguire le dichiarazioni di Conte per avere aggiornamenti sulle scelte tattiche, sulle condizioni fisiche dei giocatori e sulle aspettative per la prossima partita. La conferenza sarà disponibile in diretta sulle pagine social di Vesuvio Live e successivamente sul canale YouTube di Vesuvio Live.