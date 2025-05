Napoli sogna De Bruyne, ma la moglie frena: “Delusione per le case viste a Posillipo”

Il Napoli sta seriamente valutando la possibilità di ingaggiare Kevin De Bruyne, ma un ostacolo inaspettato potrebbe complicare la trattativa: la ricerca di una residenza adeguata per la famiglia del calciatore.

Secondo quanto riportato da Radio Marte, la moglie di De Bruyne ha visitato Napoli per visionare alcune proprietà nel quartiere Posillipo, ma non è rimasta soddisfatta dalle opzioni disponibili.

Le abitazioni visionate non rispondevano alle esigenze della famiglia, che è abituata a residenze più spaziose e moderne, difficili da trovare nel centro di Napoli.

La ricerca di una sistemazione adeguata è solo uno degli aspetti da considerare nella trattativa, insieme all’offerta economica e alla concorrenza di altri club interessati al calciatore .

Nonostante queste difficoltà, la presenza della moglie di De Bruyne a Napoli indica un interesse concreto da parte del calciatore e della sua famiglia per un possibile trasferimento. Il Napoli dovrà quindi lavorare non solo sull’aspetto contrattuale, ma anche su quello logistico e abitativo, per soddisfare le esigenze del giocatore e della sua famiglia.

La trattativa è ancora in corso e il club partenopeo dovrà affrontare queste sfide per riuscire a portare uno dei centrocampisti più talentuosi del panorama calcistico internazionale sotto il Vesuvio.