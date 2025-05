Le pagelle di Conte, tutti contro di lui: “Serata horror, il cambio Raspadori-Billing spegne il Napoli”

Non è stata una serata semplice per il Napoli e specialmente per Antonio Conte. Il tecnico azzurro è uno degli accusati per il pareggio di ieri sera per colpa di alcune scelte tattiche che non hanno convinto addetti ai lavori e tifosi.

Le pagelle di Antonio Conte dopo Napoli-Genoa

Voto 5,5 La Gazzetta dello Sport

“Col senno di poi è facile. Per il cambio di Raspadori nel momento migliore spegne la spinta offensiva azzurra. E alla fine viene punito”.

Voto 5,5 Corriere dello Sport

“Lo scudetto ancora nelle proprie mani è l’unica bella notizia di una serata horror. Il Napoli torna a subire gol e appare fragile contro una squadra già salva. Nel finale si abbassa troppo concedendo campo e palleggio al Genoa. Già sprecato il jolly pareggio, ora c’è una sola strada per il tricolore: sei punti su sei”.

Voto 5,5 TMW

“Il Napoli ha un problema: segna e poi smette di giocare. Non è la prima volta che accade e non può essere un caso. Specie sul 2-1 la sua squadra si abbassa troppo a difesa del risultato e finisce per essere beffata. Toglie Raspadori per Billing per avere più centimetri in difesa, ma perde un appoggio in avanti e così si fa schiacciare. Certo, dal punto di vista dei tiri finisce 11-2 ed è un dato che la dice lunga, ma poteva fare meglio anche lui.