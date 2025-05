L’Inter chiede di anticipare l’ultima giornata: la risposta della Lega

Nonostante questo weekend possa esserci già il verdetto sul tema scudetto, l’Inter pensa all’ultima giornata. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i nerazzurri hanno chiesto l’anticipo della 38esima giornata, ma la risposta della Lega è stata chiara.

L’Inter chiede l’anticipo dell’ultima giornata. La risposta della Lega

L’edizione odierna del Corriere della Sera, all’interno dello spazio riservato al calcio, rivela un retroscena inerente all’ultima giornata del campionato italiano di Serie A. Giuseppe Marotta, in particolare, avrebbe chiesto alla Lega Calcio di anticiparla a giovedì: “Nel recente consiglio di Lega, l’Inter avrebbe mostrato un certo gradimento per anticipare l’ultimo turno di campionato (lo disputerà a Como, mentre il Napoli in casa affronterà il Cagliari) a giovedì prossimo, così da giocare l’eventuale spareggio nel week-end del 25 maggio”.

“Simonelli esclude fermamente l’ipotesi, forte del voto contrario di tutto il consiglio. Qualcun altro in Lega strizza l’occhio. Dopo domenica sera il quadro saprà più chiaro”, riferisce il noto quotidiano nazionale.