Si inizia a parlare di festa scudetto il Napoli e tutta la sua gente. Venerdì sera gli azzurri ospiteranno il Cagliari e poi saranno festeggiamenti in caso di vittoria del tricolore. Una festa che nelle ore prima inizierà già nelle piazze. Secondo le prime indiscrezioni, saranno tre i maxi-schermi che verranno montati nella città partenopea.

Maxi schermi per Napoli-Cagliari, ecco dove saranno messi

Sull’edizione online de Il Mattino si legge: “Lunga riunione in prefettura a Napoli in vista della partita di venerdì sera tra Napoli e Cagliari al Maradona, che potrebbe assegnare agli azzurri il quarto scudetto della sua storia”.

“Il Comune ha comunicato alla prefettura che saranno installati tre maxischermi: uno in Piazza Plebiscito, uno in Piazza Mercato e uno in Piazza Esposito a Scampia, per dare la possibilità a tutti i napoletani di vivere con altri tifosi quei momenti. La riunione continuerà fino al pomeriggio”.