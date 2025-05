Napoli, in caso di scudetto ecco quando ci sarà la sfilata col bus scoperto: il programma

Venerdì l’ultima partita di campionato per il Napoli che sull’ultimo scalino prima del tricolore si troverà un Cagliari già salvo. Gli azzurri saranno campioni in caso di successo o di pareggio con conseguente non vittoria dell’Inter. Il futuro è dunque pienamente nelle mani degli uomini di Antonio Conte

Festa scudetto del Napoli, il giorno della sfilata col bus

“Mentre la squadra si isola dal contesto per preparare la sfida di venerdì al Cagliari, in città è adrenalina pura per l’organizzazione dell’eventuale festa Scudetto. Il Comune trucca e veste la città. Venerdì saranno allestiti dei maxi-schermi per consentire la visione della partita contro il Cagliari: a quanto pare posizionati in Piazza del Plebiscito (con palco a coté), Piazza Mercato e Piazza Ciro Esposito a Scampia. Al vaglio anche un piano traffico ad hoc per raggiungerli.

Come spiega il Corriere dello Sport oggi in edicola, sarà istituita una cosiddetta Zona Azzurra: chiusi alla circolazione il Lungomare e il centro storico con cinque varchi presidiati dagli agenti delle forze dell’ordine. All’interno potranno transitare solo i mezzi autorizzati, mentre tutti gli altri potranno attraversarla a piedi. Un po’ quello che accadde due anni fa. Al vaglio anche la possibilità di organizzare la sfilata della squadra a bordo di due bus scoperti nel caso in cui arrivasse lo scudetto. Probabilmente sabato. E comunque in modo da consentire anche ai convocati delle nazionali di partecipare”.