Buongiorno, Lobotka e Juan Jesus: chi recupera in vista di Napoli-Cagliari

Sale l’attesa per Napoli-Cagliari. La sfida in programma domani alle 20:45 potrà regalare il quarto scudetto agli azzurri in caso di vittoria o di pareggio (con conseguente pareggio o sconfitta dell’Inter). Per Antonio Conte c’è però ancora qualche dubbio di formazione.

Sui punti interrogativi del tecnico ne ha parlato il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Sono tre le situazioni che tengono sulle spine Conte e il suo staff.

Ecco chi recupera in vista di Napoli-Cagliari

Stanislav Lobotka non riuscirà a smaltire in tempo il problema alla caviglia: al massimo potrebbe andare in panchina venerdì, ma i dubbi verranno sciolti solo in extremis per il centrocampista.

Stessa situazione per Buongiorno e Juan Jesus, ancora alle prese con i rispettivi acciacchi. Nessuno dei tre ha pienamente superato l’infortunio, ma la convocazione resta possibile, più per vivere insieme alla squadra – ritiro compreso – l’atmosfera speciale che si respira a Napoli alla vigilia di una sfida tanto combattuta quanto sentita.