McTominay segna e Napoli sogna: brividi, urla e lacrime di gioia in tutta la città

Una gioia incontenibile è esplosa in tutta Napoli: dopo il gol di McTominay, che avvicina sempre più i tifosi al sogno scudetto, sono entrati nel vivo i festeggiamenti dei tifosi tra gli spalti dello stadio Maradona, tra le piazze – dove migliaia di cittadini si sono radunati – e in ogni angolo della città.

Napoli in festa, il sogno scudetto è vicino: segna McTominay

A poco più di mezz’ora dal fischio d’inizio la rete di McTominay ha scatenato il delirio in tutta la città: il Napoli è ormai in vantaggio sul Cagliari e il sogno della platea azzurra sembra adesso sempre più vicino. Grande l’emozione dentro e fuori lo stadio Maradona a anche tra le principali piazze dell’intero territorio partenopeo.

Lì dove, stretti in un unico abbraccio, si sono riuniti adulti, anziani e bambini, tifosi e non tifosi ma anche tanti turisti giunti a Napoli proprio per assistere alla grande festa napoletana.