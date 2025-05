Di Marzio sul futuro di Conte: “Non resterà al Napoli, scelta dovuta per varie questioni”

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli sembra ormai segnato. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio, l’allenatore leccese avrebbe deciso di lasciare la società azzurra, anche se il vertice tra le parti deve ancora svolgersi.

L’incontro, previsto per martedì pomeriggio, vedrà Conte confrontarsi con il presidente Aurelio De Laurentiis, dopo la visita del tecnico al Vaticano. Nonostante il faccia a faccia ancora da confermare, le fonti di Di Marzio suggeriscono che la decisione di Conte sia ormai presa, e che le motivazioni non sarebbero legate né alle questioni di calciomercato né all’aspetto economico.

Di Marzio lancia la bomba, Conte saluterà il Napoli

Il tecnico avrebbe scelto di abbandonare il Napoli per ragioni di natura diversa, probabilmente legate a motivazioni personali o a una diversa visione del progetto tecnico e sportivo. La sua permanenza in azzurro, che sembrava ancora possibile fino a qualche settimana fa, si sarebbe dunque conclusa anticipatamente, lasciando il club in una fase di grande fermento.

Resta da vedere cosa decideranno le parti durante il vertice di martedì, ma sembra ormai certa la partenza di Conte, un addio che potrebbe segnare una svolta significativa nella gestione tecnica degli azzurri.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore, mentre i tifosi e gli addetti ai lavori attendono con interesse le decisioni che plasmeranno il futuro del Napoli