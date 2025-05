Napoli, addio Conte: Repubblica svela i motivi della decisione presa dal tecnico

Come un fulmine a ciel sereno, in attesa di conferme ufficiali, quelli che si è abbattuto tra il Napoli e Antonio Conte. Il tecnico sembra essere sempre più vicino all’addio dopo l’impresa scudetto di questa stagione.

Sulla volontà di Antonio Conte ne ha parlato la Repubblica nella sua edizione odierna, spiegando i motivi di una decisione che attende solo l’ufficialità. Il tecnico vuole salutare Napoli da vincitore.

Napoli-Conte addio vicino, il quotidiano svela i motivi

“Conte sa che le aspettative dei tifosi saranno altissime e conosce meglio di tutti le tante lacune dell’organico del Napoli, mascherate tra mille acrobazie dalla conquista dello scudetto.

Ma dal mercato dovranno arrivare almeno 7- 8 rinforzi e per questo il pallino passa nelle mani di De Laurentiis, che è atteso da forti investimenti pure per il centro sportivo e lo stadio e sarà costretto dunque a fare uno sforzo straordinario per rinforzare pure la squadra. Il ct vuole garanzie che l’asticella delle ambizioni resti alta e l’arrivo di De Bruyne può essere in questo senso un segnale promettente. Il momento del dentro o fuori è vicino”.