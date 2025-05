La Juventus si muove per Conte: ecco il piano per convincerlo a lasciare il Napoli

Il piano della Juventus per strappare Conte al Napoli

La Juventus continua a pianificare il proprio futuro in panchina e lo fa puntando in alto: secondo quanto riferito da Sky Sport, Antonio Conte resta il primo nome sulla lista del club bianconero. L’ex tecnico di Juve, Chelsea e Inter rappresenta il profilo ideale per dare una scossa all’ambiente e avviare un nuovo ciclo vincente.

La Juventus vuole solo Conte, il Napoli rischia di perderlo

Il club avrebbe intenzione di muoversi concretamente già entro la fine della settimana. Prima di ogni approccio diretto, però, la Juventus effettuerà una comunicazione ufficiale al Napoli, squadra con cui Conte ha avuto più di un colloquio negli ultimi mesi. Questo gesto, che si configura come una forma di cortesia istituzionale, servirebbe a preannunciare l’intenzione di intavolare un dialogo con l’allenatore salentino.

Tuttavia, nonostante Conte resti la prima scelta, la dirigenza juventina mantiene aperte anche le altre opzioni. In caso di esito negativo, infatti, le quotazioni di Igor Tudor tornerebbero a salire. Sul fondo resta anche la pista Gian Piero Gasperini. Già sondato nei giorni scorsi, il tecnico dell’Atalanta sarebbe un’opzione intrigante