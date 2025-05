De Bruyne-Napoli, ci siamo: ecco quando si faranno le visite mediche

La trattativa, portata avanti sotto traccia nelle ultime settimane, sembra dunque giunta alle battute finali. De Bruyne sarebbe pronto ad abbracciare la maglia azzurra e a diventare il nuovo leader della squadra partenopea, in una mossa che potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri anche della Serie A.

Manca solo la classica “fumata bianca”, ma l’entusiasmo tra i tifosi cresce di ora in ora. Il sogno De Bruyne sta per diventare realtà: il Napoli è pronto ad accogliere una delle stelle più luminose del calcio mondiale. Sul calciatore ne ha parlato La Repubblica che ha annunciato la data delle visite mediche.

Quando svolgerà le visite mediche per il Napoli il centrocampista Kevin De Bruyne

“De Laurentiis non si è fatto cogliere impreparato e ha confermato all’ex commissario tecnico della Nazionale di avere praticamente in pugno Kevin De Bruyne, l’esperto campione belga che è atteso in città tra lunedì due giugno e martedì per le visite mediche”, riferisce il noto giornale a diffusione nazionale. Dunque manca sempre meno alla fumata bianca. A breve il centrocampista sarà un calciatore del Napoli.