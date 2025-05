Napoli in festa, la parata dei Campioni incanta il mondo: oltre 70 milioni di spettatori

La “Parata dei Campioni” ha rappresentato l’apice dei festeggiamenti per la conquista del quarto scudetto della Società Sportiva Calcio Napoli, un evento che ha unito la città in un abbraccio collettivo di gioia e orgoglio.

Lunedì 26 maggio 2025, oltre 350.000 tifosi si sono radunati lungo il Lungomare di Napoli per celebrare i loro beniamini, in un corteo che ha visto due pullman scoperti partire dal Molo di Mergellina, raggiungere Piazza Vittoria e poi fare ritorno al punto di partenza, percorrendo un tragitto di oltre 2 km.

L’intera città è stata coinvolta nei festeggiamenti, con oltre un milione di persone che hanno partecipato agli eventi organizzati nei giorni precedenti.

L’evento è stato trasmesso in diretta su RAI 2 e RAI Italia, raggiungendo una media di oltre 70 milioni di telespettatori in 170 paesi, mentre sui canali social ufficiali del club sono state registrate oltre 200 milioni di visualizzazioni.

La parata è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il club, la Regione Campania, il Comune di Napoli, la Prefettura, la Questura e gli operatori della mobilità locale, dimostrando come la passione per il calcio possa unire istituzioni e cittadini in un evento di portata mondiale.