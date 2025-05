CLAMOROSO/ “Hanno confermato a De Bruyne che Conte resterà a Napoli”

Secondo quanto riportato dal giornalista belga Sacha Tavolieri, corrispondente per Sky Sport in Svizzera, il Napoli avrebbe rassicurato Kevin De Bruyne riguardo la permanenza di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Tavolieri ha scritto sul suo profilo X:

“Negli ultimi colloqui tra l’entourage di Kevin De Bruyne e il Napoli, è stato confermato che Antonio Conte dovrebbe restare. Durante le trattative con i partenopei, l’entourage di KDB ha ricevuto un’offerta da 25 milioni di euro netti per un contratto biennale dal Fenerbahce. Come riportato il 12 maggio, ha scelto il Napoli. Nessuna via d’uscita.”