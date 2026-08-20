Papà e figlio autistico di 13 anni rischiano la vita in mare: salvati da 2 poliziotti in vacanza

Tragedia sfiorata sulla spiaggia di Pozzano, a Castellammare di Stabia, dove due poliziotti, fuori servizio, hanno salvato la vita di un ragazzo autistico e del suo papà che rischiavano di annegare in mare.

Pozzano, poliziotti salvano ragazzo autistico e il suo papà

L’episodio, segnalato dal deputato Francesco Emilio Borrelli, risale allo scorso 13 agosto. I due agenti della Polizia di Stato avevano deciso di concedersi una giornata di relax al mare e proprio dalla spiaggia hanno assistito ad una scena che li ha spinti ad intervenire subito.

Un ragazzo autistico di 13 anni si sarebbe allontanato dalla riva durante una nuotata. Il padre, preoccupato, avrebbe tentato di raggiungerlo ma si sarebbe ritrovato a sua volta in difficoltà. Di qui l’arrivo di Vincenzo Staiano, agente in servizio alla Questura di Arezzo e originario di Gragnano, e Ciro Pio Ruocco, agente della Questura di Varese e originario di Casola di Napoli. I due, liberi dal servizio, si sono tuffati e hanno raggiunto padre e figlio, riportandoli a riva nonostante la distanza dalla spiaggia e le condizioni difficili del mare.

I due poliziotti non avrebbero esitato nemmeno un secondo a rischiare la propria vita per salvare il ragazzino e il suo papà, riportati sani e salvi a riva. Il deputato Borrelli ha proposto per loro un encomio.