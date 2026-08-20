Posti “prenotati” con sedie e ombrelloni: liberati 1.500 mq di spiaggia a Torre del Greco

A Torre del Greco oltre 1500 mq di spiaggia sono stati liberati da circa 200 attrezzature balneari posizionate abusivamente sulla spiaggia. L’intervento della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera ha consentito la libera fruizione degli spazi da parte dei cittadini.

Torre Greco, liberati 1500 mq di spiaggia occupati abusivamente

Si tratta di un intervento che rientra nell’ambito dell’operazione denominata “Mare e Laghi sicuri 2026”, eseguita sotto il coordinamento della Direzione Marittima della Campania, per le attività di controllo e vigilanza sul demanio marittimo su tutto il territorio di competenza.

Nella serata di ieri, in località San Giuseppe alle Paludi, è stata constatata la presenza di sedie, ombrelloni, lettini e tavolini incustoditi, lasciati stabilmente sulla spiaggia, al fine di “prenotare” abusivamente il posto per il giorno successivo.



Una pratica che si ripete ogni estate, ma espressamente vietata e che aveva scaturito un precedente intervento circa 20 giorni fa in località Laghetti. Nel corso dell’operazione il personale della Guardia Costiera coadiuvato dal prezioso ausilio dei Carabinieri, della Polizia municipale e del personale tecnico del comune torrese ha rimosso (anche con l’aiuto di smerigliatrice in quanto spesso incatenati tra

loro) e sottoposto a sequestro oltre 200 attrezzature balneari, tra ombrelloni, sedie da spiaggia, tavolini, lettini e altro.

Gli spazi occupati abusivamente, circa 1500 mq, sono stati dunque restituiti alla libera e pubblica fruizione. La pratica di occupare la spiaggia è una violazione del regolamento per la gestione del demanio marittimo del comune di Torre del Greco, che vieta espressamente di lasciare incustoditi, nelle aree di spiaggia libera, dopo il tramonto ombrelloni, sedie a sdraio, tende o qualsiasi altra attrezzatura balneare.

L’operazione svolta rientra anche nel più ampio programma di attività che la Guardia Costiera, unitamente alle altre Forze di Polizia e Istituzioni locali interessate, coordinate dall’Autorità Giudiziaria competente, svolgono costantemente per contrastare qualsivoglia condotta illecita ed illegale su tutto il demanio marittimo, al fine di assicurare ai cittadini il diritto di poter usufruire correttamente del mare e delle spiagge.