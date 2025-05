CIRO IL NAPOLETANO/ Cittadinanza onoraria a Dries Mertens: svelati data, luogo e orario

Il prossimo venerdì 6 giugno 2025, Dries Mertens riceverà ufficialmente la cittadinanza onoraria di Napoli. La cerimonia si terrà alle ore 11:00 presso il Maschio Angioino, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, che ha accolto la proposta del Consiglio Comunale.

Mertens, noto affettuosamente come “Ciro” dai tifosi partenopei, ha giocato per nove stagioni con la maglia del Napoli, diventando il miglior marcatore nella storia del club con 148 reti in 397 presenze.

Nonostante il suo trasferimento al Galatasaray nell’estate del 2022, dove ha conquistato tre campionati turchi consecutivi, una Coppa e una Supercoppa di Turchia, Mertens ha mantenuto un forte legame con Napoli, conservando la sua residenza a Palazzo Donn’Anna e tornando spesso in città.

Il conferimento della cittadinanza onoraria rappresenta un riconoscimento ufficiale dell’affetto e della gratitudine che Napoli nutre per Mertens, non solo per i suoi successi sportivi, ma anche per il suo profondo legame con la città e la sua gente.