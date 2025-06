Donnarumma al Napoli, l’agente risponde alla fantasia di mercato. Ecco cosa ha detto

Ai microfoni di Radio Crc ha parlato Vincenzo Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma. Tante le domande, alcune anche sulla voce che vede il portiere prossimo giocatore del Napoli. Un rumor che per ora è solamente chiacchiere.

Donnarumma al Napoli? Risponde l’agente

Donnarumma al Napoli? È pura fantasia: ho un buonissimo rapporto con il direttore sportivo Giovanni Manna, ma non abbiamo mai parlato di Gigio. Non so come sia uscita questa notizia, ma davvero è solo fantasia. Lui è una persona davvero bella con cui passare del tempo: è simpatico, gioioso, l’amico perfetto. Poi quando entra in campo si trasforma. Sinisa Mihajlović è stato determinante per la carriera di Gigio: ha avuto la fortuna di incrociare questo mister che gli ha dato un’opportunità che non tutti gli avrebbero dato a 16 anni. Abbiamo capito da subito che fosse un fenomeno. Mino lo ha paragonato ad un’opera d’arte di valore in estimabile dal primo giorno: vedevamo un grande futuro per lui. Ho la fortuna di lavorare con tanti calciatori giovani e già a 12-13 anni puoi capire la direzione e le loro potenzialità. Stiamo lavorando per il rinnovo.

Donnarumma tifoso del Napoli? La mamma è tifosissima del Napoli, è in ansia quando vede le partite degli azzurri: Gigio è legato a questa cosa. È cresciuto da milanista, vedendo il fratello più grande in maglia rossonera, ma lui non ha mai rinnegato le sue origini, anzi: la sua prima tappa delle vacanze è sempre Castellammare.

Ci sono richieste? Domanda scontata: lo vorrebbe in molti, ma se lo possono permettere in pochi. Lui a Parigi si trova bene, siamo nel club campione d’Europa, quindi non possiamo lamentarci.

Napoli? Sono un grande estimatore di De Laurentiis: per i risultati che ha ottenuto è un fenomeno. In questi 100 anni penso che sia il presidente più forte che ci sia mai stato. A Napoli dobbiamo solo ringraziarlo: è sempre stato lungimirante ed ha sempre fatto un lavoro eccezionale. Sono convinto che dopo queste esperienze, il Napoli potrà diventare sempre più forte. Lui è uno che impara dagli errori, non esiste chi non commette errori: sono sicuro che De Laurentiis farà ancora meglio nei prossimi anni”.